Mohamed Chaouki conduit la liste du RNI dans la circonscription de Boulemane

Par LeSiteinfo avec MAP

Mohamed Chaouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a annoncé ce mercredi avoir déposé sa candidature au siège de la province de Boulemane, en sa qualité de tête de liste du parti dans la circonscription électorale de Boulemane, en vue des élections législatives prévues le 23 septembre prochain.

Dans une publication sur sa page officielle Facebook, Mohamed Chaouki a précisé que la liste du RNI dans la circonscription de Boulemane comprend, à ses côtés en tant que tête de liste, Mohamed Idrissi, en deuxième position, ainsi que Mohcine El Hamdaoui, troisième sur la liste.

Il a souligné que cette liste constitue une équipe unie par un engagement commun et une volonté sincère de poursuivre le travail au service des habitants de la province et de défendre leurs préoccupations ainsi que leurs aspirations.

Le président du RNI a également affirmé que cette échéance électorale constitue une nouvelle étape pour renouveler l’engagement à poursuivre le travail dans un esprit de responsabilité et avec une forte détermination, tout en restant fidèle à la confiance placée dans les membres de la liste.

Mohamed Chaouki a conclu sa publication en exprimant l’espoir que lui-même et les autres membres de la liste soient à la hauteur de la confiance et de la responsabilité qui leur sont accordées, réaffirmant leur volonté de continuer à œuvrer au service des habitants de la province de Boulemane, sous le slogan : « Dignité et opportunités pour tous ».

Par ailleurs, une source responsable au ministère de l’Intérieur a indiqué que le dépôt des déclarations de candidature pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, prévue le mercredi 23 septembre 2026, s’est poursuivi au cours de la deuxième journée de la période consacrée au dépôt des candidatures, via la plateforme électronique mise en place à cet effet.

Jusqu’à la nuit du mardi 1er septembre 2026, un total de 1.003 déclarations de candidature avait été enregistré de la part de candidates et candidats affiliés à différentes formations politiques. Ces candidatures concernent l’ensemble des circonscriptions électorales locales et régionales créées dans les différentes régions du Royaume.

Le ministre de l’Intérieur avait auparavant annoncé, dans un communiqué, que la période consacrée au dépôt des déclarations de candidature pour l’élection des membres de la Chambre des représentants avait débuté à 8 heures, le lundi 31 août, et se poursuivra jusqu’à midi, le mercredi 9 septembre 2026.