Le Louvre rouvre la galerie d’Apollon, neuf mois après le spectaculaire vol des joyaux

La galerie d’Apollon du musée du Louvre va rouvrir ses portes au public, mercredi, neuf mois après le spectaculaire vol des joyaux de la Couronne, rapportent les médias français.

Les collections et objets précieux, qui y étaient exposés jusqu’au célèbre braquage à la disqueuse en octobre dernier, ont été retirés, précise-t-on de même source.

La salle qui mesure 60 mètres de long, neuf mètres de large et 15 mètres de haut va retrouver sa fonction originale du XVIIe siècle, celle d’une « galerie d’apparat ».

Cette galerie au décor peint d’une richesse incomparable regroupe 41 peintures, 36 ensembles sculptés et 28 tapisseries.

« C’est notre galerie des Glaces à nous, avec ces plafonds réalisés par Le Brun et continués par plusieurs générations de peintres du XVIIe siècle jusqu’à Delacroix », a indiqué le président du Louvre, Christophe Leribault.

« On a envie que les visiteurs puissent l’appréhender comme la pièce la plus fastueuse du Louvre et retrouver un peu le palais sous le musée », a-t-il dit.

Les bijoux qui n’ont pas été dérobés sont destinés à être exposés dans une nouvelle salle sécurisée, « une chambre forte, sans fenêtre, à un autre endroit du musée », a fait savoir M. Leribault, qui a été nommé en remplacement de Laurence des Cars qui présidait le plus grand musée du monde lors du cambriolage.

Les bijoux de la Couronne, d’une valeur estimée à 88 millions d’euros, n’ont toujours pas été retrouvés. Les deux personnes arrêtées qui avaient participé au cambriolage n’ont pas révélé le nom de leur commanditaire, le cerveau de l’opération, qui avait lui aussi participé au vol des bijoux.