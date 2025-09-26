Lancement de la Coupe d’Afrique du Vivre-Ensemble à New York

À la lumière des Hautes Orientations du Roi Mohammed VI, et dans le cadre de la vision d’un Maroc inclusif et moteur de la coopération Sud-Sud, le lancement officiel de la Coupe d’Afrique du Vivre-Ensemble a été annoncé depuis le siège des Nations Unies à New York.

La cérémonie s’est tenue en présence de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ainsi que de Amy Pope, Directrice Générale de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).

Organisé en marge de la CAN 2025, ce programme inédit est porté par Tibu Africa et l’OIM Maroc, avec le soutien de la KNVB – World Coaches. Il mobilisera 48 jeunes leaders migrants issus de 24 quartiers populaires de Casablanca, ainsi que 360 jeunes Marocains et Africains, pour un projet qui dépasse largement le cadre sportif.

La Coupe d’Afrique du Vivre-Ensemble vise à renforcer la cohésion sociale, promouvoir le dialogue interculturel et construire un héritage durable d’inclusion à travers le sport. Les organisateurs insistent sur le fait que cet événement offrira aux jeunes participants des opportunités d’échange, de leadership et de coopération, faisant du sport un vecteur d’intégration et de solidarité.

Ce programme reflète l’engagement du Maroc et de ses partenaires internationaux en faveur de l’inclusion sociale et du renforcement des liens entre les communautés africaines et marocaines, tout en inscrivant le sport au cœur de la diplomatie et de la citoyenneté active.