Inondations au Maroc: plus de 154.000 personnes évacuées

Par LeSiteinfo avec MAP

Les opérations d’évacuation des habitants des communes exposées aux risques d’inondations ont permis, jusqu’à ce vendredi, de transporter et d’évacuer un total de 154.309 personnes, réparties sur plusieurs provinces, dans le cadre des interventions préventives visant à préserver les vies et garantir la sécurité des citoyens, selon des données actualisées du ministère de l’Intérieur.

Ainsi, le nombre de personnes évacuées a atteint 112.695 dans la province de Larache, 23.174 personnes dans la province de Kénitra, 14.079 personnes dans la province de Sidi Kacem et 4.361 personnes dans la province de Sidi Slimane, précise-t-on de même source.

Ces opérations d’évacuation progressive des habitants des communes exposées aux risques d’inondations se poursuivent, selon une approche proactive prenant en considération le degré de gravité et l’ampleur des éventuels dégâts, tout en mettant à disposition les moyens logistiques afin de garantir le transport des personnes affectées dans les meilleures conditions.

Dans ce contexte, il convient de noter que la grande majorité des habitants de Ksar El Kébir ont quitté la ville dans le cadre des mesures préventives adoptées, souligne la même source, faisant savoir que les données de terrain et les prévisions d’observation indiquent que les inondations persistent et que la situation hydrologique risque de s’aggraver, augmentant ainsi le niveau de risque.

A cet effet, les citoyens sont appelés à rester extrêmement vigilants et prudents et à ne pas s’aventurer, durant cette période, de regagner les zones affectées jusqu’à l’amélioration de la situation et l’émission de directives officielles à ce sujet, en vue de protéger les vies et de garantir la sécurité de tous.

S.L.