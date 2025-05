Le ministre de la Santé s’entretient avec le DG de l’OMS

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, a eu, mercredi à Genève, des entretiens avec le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en marge de la 78è Assemblée mondiale de la Santé (AMS).

Au cours de cette réunion, Tehraoui a réaffirmé l’engagement du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, à poursuivre la mise en œuvre du projet royal de réforme du système national de santé, selon une vision globale visant la promotion de la justice sanitaire, la généralisation de la couverture sanitaire universelle, l’amélioration de la qualité des services, le développement des infrastructures et la formation des ressources humaines.

Il a également mis l’accent sur l’engagement du Maroc à mettre en œuvre les axes de la coopération bilatérale avec l’OMS, à travers une approche opérationnelle visant l’atteinte de la souveraineté sanitaire nationale en encourageant la fabrication locale de médicaments et de vaccins, conformément aux orientations majeures du Nouveau Modèle de Développement et aux Objectifs de développement durable.

A cet égard, le ministre a présenté la vision du Maroc visant à se positionner en tant que pôle régional de production des produits de santé, mettant en avant le projet « Marbio » en tant qu’initiative pionnière visant le renforcement de la souveraineté sanitaire du continent africain par le transfert de technologie et la localisation de la production au profit des pays du Sud.

De son côté, le Directeur général de l’OMS s’est dit »satisfait des progrès significatifs » réalisés par le Maroc dans le secteur de la santé, saluant la dynamique de réformes en cours dans ce secteur et »l’engagement sérieux » du Maroc en faveur de la sécurité sanitaire aux niveaux régional et international, en tant que membre actif et efficace du Conseil exécutif de l’OMS pour la période 2022-2025.

Tedros a également réitéré la détermination de l’OMS à poursuivre et renforcer son partenariat avec le Royaume, en le soutenant dans la mise en œuvre de ses projets stratégiques, notamment dans les domaines du renforcement des capacités, de la localisation des industries pharmaceutiques et vaccinales et de l’élargissement des programmes de couverture sanitaire.

Cette entrevue s’inscrit dans le cadre de la participation du Maroc aux travaux de la 78ème session de l’AMS (19-27 mai), marquée cette année par l’adoption d’un accord international sur les pandémies.

