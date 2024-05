La ministre Leila Benali dément tout lien avec une publication du média « The Australian »

Leila Benali, ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, a nié ce mardi, tout lien avec une photo publiée par le journal « The Australian » montrant deux personnes, un homme et une femme, échangeant un baiser dans les rues parisiennes.

Le média australien affirme qu’il s’agit bien de la ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable du gouvernement marocain en compagnie d’Andrew Forrest, célèbre homme d’affaires australien. La ministre a affirmé, dans un communiqué, qu’il ne s’agissait que d’une fausse allégation dénuée de toute vérité.

Leila Benali nie catégoriquement et fermement toute relation avec la photo en tant que ministre du gouvernement marocain, défendant les intérêts supérieurs du pays, confirmant en tant que femme et mère marocaine son engagement total envers la probité morale et la bonne conduite.

Par ailleurs, concernant la polémique entourant la photo et l’éventuel « conflit d’intérêts » qui en résulterait, la ministre a souligné que les marchés publics et les appels d’offres dans le domaine des investissements énergétiques, supervisés par les institutions et les établissements publics sous la tutelle du ministère, sont « soumis aux règles et aux normes de bonne gouvernance dans le cadre de l’indépendance des décisions des institutions et des établissements publics concernés ».

La ministre a également indiqué qu’elle allait recourir à la justice pour défendre ses intérêts et ceux du ministère contre toute personne prouvée impliquée, quelle que soit sa position, dans l’association de son image à cette fausse information.