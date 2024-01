Open d’Australie : Iga Swiatek chute au 3e tour

La N.1 mondiale Iga Swiatek a été éliminée dès le troisième tour de l’Open d’Australie de tennis, samedi par la jeune Tchèque Linda Noskova, 50e mondiale à 19 ans, victorieuse 3-6, 6-3, 6-4.

Avant Swiatek, deux autres joueuses du top 5 ont chuté prématurément à Melbourne: Elena Rybakina, N.3 mondiale, et Jessica Pegula, N.5 mondiale, au deuxième tour.

Swiatek n’avait plus été stoppée aussi tôt en Grand Chelem depuis un an et demi, lors de l’édition 2022 de Wimbledon.

Sa belle série de 18 victoires consécutives, débutée à l’automne, s’est brutalement arrêtée au plus mauvais des moments face à Noskova, qui découvre encore l’Open d’Australie pour sa première participation.

La jeune Tchèque, qui n’avait jamais dépassé le deuxième tour en Grand Chelem, affrontera l’Ukrainienne Elina Svitolina (23e) ou la Suissesse Viktorija Golubic (85e) pour une place en quarts de finale.