CAN 2025 : les premiers duels des huitièmes de finale sont connus
La Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, a livré une grande partie de son verdict après la conclusion de la phase de groupes.
Alors que les derniers matchs de poules se jouent actuellement, plusieurs affiches des huitièmes de finale sont d’ores et déjà fixées, avec des confrontations passionnantes entre grandes nations du football africain.
Les affiches confirmées
Voici les matchs qui ont été confirmés pour les huitièmes de finale de la CAN 2025 :
-
Mali vs Tunisie – un choc entre deux équipes africaines expérimentées.
Match prévu le 3 janvier à 20h à Casablanca.
-
Maroc vs Tanzanie – le pays hôte affrontera la Tanzanie, surprenante meilleure troisième de son groupe.
Ce match aura lieu le 4 janvier à 17h à Rabat.
-
Égypte vs Bénin – duel entre les Pharaons, habitués des phases finales, et les Guépards du Bénin.
Match programmé le 5 janvier à 17h à Agadir.
-
Algérie vs République Démocratique du Congo – une des affiches les plus attendues, entre deux sélections ambitieuses.
Rencontre prévue le 6 janvier à 17h à Rabat