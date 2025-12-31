CAN 2025 : les premiers duels des huitièmes de finale sont connus

La Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, a livré une grande partie de son verdict après la conclusion de la phase de groupes.

Alors que les derniers matchs de poules se jouent actuellement, plusieurs affiches des huitièmes de finale sont d’ores et déjà fixées, avec des confrontations passionnantes entre grandes nations du football africain.

Les affiches confirmées

Voici les matchs qui ont été confirmés pour les huitièmes de finale de la CAN 2025 :