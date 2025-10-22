L’Espagne veut en finir avec le changement d’heure (VIDEO)

Pedro Sánchez veut en finir avec une tradition qu’il juge dépassée : le changement d’heure. Le chef du gouvernement espagnol a annoncé que son pays proposera à l’Union européenne de mettre un terme définitif à cette pratique dès 2026.

Dans une courte vidéo diffusée sur X, Sánchez n’a pas mâché ses mots : « Honnêtement, cela n’a plus aucun sens. Les études sont claires : les citoyens n’en veulent plus, la science aussi. Le changement d’heure ne fait plus économiser d’énergie et dérègle notre horloge biologique deux fois par an. »

Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente. Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y… pic.twitter.com/LA9UM0HVfG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2025

Un vieux dossier que Madrid veut dépoussiérer

Le débat n’est pas nouveau. En 2018, le Parlement européen avait déjà voté la fin du changement d’heure. Mais depuis, le projet est resté bloqué à Bruxelles, faute d’accord entre les États membres. L’Espagne souhaite désormais relancer le dossier lors du Conseil européen de l’énergie, réuni ce lundi à Luxembourg.

Le secrétaire d’État à l’Énergie, Joan Groizard, a confirmé que son pays avait demandé la réinscription du sujet à l’ordre du jour. « Cela fait trop longtemps que la question dort dans les tiroirs. Le système énergétique a changé, nos modes de vie aussi. Il est temps de trouver une solution européenne cohérente », a-t-il déclaré à son arrivée.

Madrid invoque la science et la santé

Pour appuyer sa demande, le gouvernement espagnol avance trois arguments majeurs :

L’opinion publique : plus de 80 % des 4,6 millions d’Européens consultés en 2018 avaient demandé la suppression du changement d’heure.

Les études énergétiques : elles montrent que les économies d’électricité promises dans les années 1970 ne sont plus au rendez-vous.

La santé : le passage à l’heure d’été ou d’hiver perturberait le sommeil, la concentration et l’équilibre psychologique.

« Deux Espagnols sur trois souhaitent qu’on en finisse une bonne fois pour toutes », rappelle Madrid, qui qualifie ce système de « relique d’une autre époque », sans lien avec la réalité énergétique moderne.

En clair, l’Espagne veut tourner la page d’un rituel devenu inutile, et espère entraîner l’Europe entière à faire de même.