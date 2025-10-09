Lecourtier: « La France soutient les investissements de ses entreprises dans le Sahara »

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a affirmé, jeudi à Dakhla, que l’État français encourage et soutient les entreprises françaises dans leurs investissements dans les provinces du Sud du Royaume.

S’exprimant à l’occasion du Forum économique Maroc-France, Lecourtier a souligné que les entreprises françaises ont déjà pris part aux « développements impressionnants » qu’a connus le Maroc, précisant qu’elles seront également au rendez-vous « des développements encore plus remarquables du Sud » du Royaume.

Passant en revue le développement tous azimuts du Royaume, l’ambassadeur a relevé que « dans l’industrie, le pays s’est hissé à un niveau encore jamais atteint dans les chaînes de valeur mondiales », alors que dans le domaine énergétique, le Maroc est « en train de se muer en un géant » en la matière.

Dans ce sens, il a rappelé que les partenariats franco-marocains sont à l’œuvre pour exploiter ce potentiel, à la fois dans les énergies renouvelables, les interconnexions entre l’Europe et l’Afrique, et les perspectives de l’hydrogène vert.

« Tout cela se passera essentiellement dans les régions de Guelmim-Oued Noun, de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Dakhla-Oued Eddahab », a-t-il précisé.

« C’est plus que jamais le moment d’accélérer davantage pour saisir les opportunités qu’offre le Maroc dans toutes ces régions », a dit Lecourtier en s’adressant aux entreprises françaises.

En outre, le diplomate a souligné que ce forum « démontre la dynamique économique exceptionnelle entre nos deux pays », insistant sur l’importance de l’organisation de ce rendez-vous à Dakhla, ville où « s’imaginent et se développent les coopérations de demain ».

Ce forum, a-t-il précisé, revêt aussi une charge symbolique très importante, car « il incarne la position claire et sans ambiguïté de la France sur le Sahara », celle affirmée par le président français Emmanuel Macron, selon laquelle le « présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ».

Enfin, il a relevé qu’il incarne également la projection vers l’Afrique de l’économie marocaine et pose un nouveau jalon de la feuille de route économique franco-marocaine pour la prochaine génération.

Organisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), à travers le Club des Chefs d’Entreprises France-Maroc, ce forum économique vise à renforcer le partenariat économique bilatéral et à identifier de nouvelles synergies entre les communautés d’affaires marocaines et françaises.

S.L.