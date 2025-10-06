Monde

Sébastien Lecornu remet sa démission à Emmanuel Macron

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)6 octobre 2025 - 09:40
Par LeSiteinfo avec MAP

La présidence française a annoncé, lundi matin, la démission du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Sébastien Lecornu au lendemain de l’annonce de sa composition.

«Monsieur Sébastien Lecornu a remis la démission de son Gouvernement au Président de la République, qui l’a acceptée », a indiqué L’Elysée dans un bref communiqué.

Nommé le 9 septembre dernier en remplacement de François Bayrou, Sébastien Lecornu devait prononcer, mardi, sa déclaration de politique générale devant les députés, alors qu’un premier conseil des ministres présidé par le chef de l’Etat, Emmanuel Macron devait avoir lundi après-midi, selon un précédent communiqué de l’Elysée.

