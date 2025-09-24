L’Allemagne prévoit des investissements records en 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre fédéral des Finances et vice-chancelier allemand, Lars Klingbeil, a présenté au Bundestag, quelques jours après l’approbation du budget 2025, le projet de budget 2026, qui prévoit des investissements records de plus de 126 milliards d’euros.

Cité mercredi par les médias, le responsable social-démocrate a souligné que l’Allemagne devait se préparer à de “profondes réformes” face aux contraintes budgétaires et au ralentissement de la croissance.

“Croire que nous pourrions continuer comme avant est une erreur”, a-t-il déclaré, appelant à “de grandes transformations” dans les mois à venir.

M. Klingbeil a averti qu’en 2027, le budget fédéral afficherait une impasse de plus de 30 milliards d’euros, un niveau inédit. “Jamais un gouvernement n’a dû économiser 30 milliards”, a-t-il insisté, appelant à une solidarité collective pour combler ce déficit sans menacer la cohésion sociale.

Le ministre a par ailleurs défendu l’augmentation des dépenses d’investissement, qui passeront de 115,7 milliards en 2025 à 126,7 milliards en 2026, en mettant l’accent sur la rénovation des infrastructures, la modernisation des écoles, des crèches et des hôpitaux, ainsi que sur le soutien à l’armée fédérale (Bundeswehr).

Réfutant les critiques de l’opposition, M. Klingbeil a assuré que ces investissements visent à “sécuriser l’emploi” et à permettre à l’économie allemande de renouer avec la croissance.

La semaine dernière, le Bundestag avait adopté le budget fédéral 2025, après plusieurs mois de retard dus à l’éclatement de l’ancienne coalition gouvernementale et aux élections législatives anticipées de février, qui avaient repoussé le calendrier budgétaire.

Il s’agit du premier budget de la nouvelle coalition dirigée par le chancelier Friedrich Merz, qui prévoit des dépenses de 502,5 milliards d’euros et un recours à l’endettement de 143,2 milliards, soit la deuxième somme la plus élevée de l’histoire du pays.