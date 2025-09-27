Nasser Bourita s’entretient avec son homologue allemand

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu une entrevue, vendredi à New York, avec le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, Johann Wadephul.

Lors de cette rencontre, les deux ministres ont procédé à la signature d’un avenant à l’accord de coopération technique et économique relatif aux institutions politiques allemandes au Maroc, conclu entre les deux pays en novembre 1966.

La rencontre a eu lieu en marge de la 80è session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

