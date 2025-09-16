Espagne: Été 2025, le plus chaud jamais enregistré

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagne a connu cette année son été la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés en 1961, avec une température moyenne de 24,2ºC, a annoncé, mardi, l’Agence météorologique nationale (Aemet).

« Il s’agit de l’été le plus chaud de la série historique » entamée en 1961, a déclaré lors d’une conférence de presse le porte-parole de l’Aemet, Rubén del Campo, précisant que la température moyenne de l’été 2025 avait dépassé celle de 2022 de 0,1°C.

Le pays ibérique, particulièrement exposé aux effets du changement climatique, enregistre une tendance marquée à des étés de plus en plus chauds, a-t-il indiqué.

Le mois de juin 2025 a été le plus chaud de la série, avec un écart de 3,6ºC au-dessus de la normale, suivi d’un mois de juillet plus tempéré. Août a toutefois égalé 2024 comme le plus chaud jamais enregistré, marqué par une vague de chaleur exceptionnelle de 16 jours, a souligné le responsable.

Ces conditions extrêmes ont favorisé une des plus graves vagues d’incendies de forêt des dernières années, ayant causé quatre morts et ravagé plus de 350.000 hectares, notamment dans le nord-ouest du pays où l’été a été particulièrement sec.

Sur les 90 jours de la saison estivale, 33 ont été marqués par une vague de chaleur, soit plus d’un jour sur trois, a relevé M. del Campo, rappelant que le dernier été sans canicule en Espagne remonte à 2014.

Les scientifiques mettent en garde depuis plusieurs années contre la multiplication et l’intensification des vagues de chaleur, des sécheresses et autres phénomènes extrêmes liés au changement climatique.