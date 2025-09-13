Madrid: Une explosion de gaz dans un restaurant fait 25 blessés

Par LeSiteinfo avec MAP

Au moins 25 personnes ont été blessées, dont trois grièvement, dans une explosion de gaz survenue samedi dans un restaurant de la capitale espagnole Madrid, ont annoncé les autorités locales.

La protection civile et les équipes médicales ont pris en charge l’ensemble des victimes : trois sont dans un état jugé « grave » et deux autres dans un état « potentiellement grave », ont précisé les services d’urgence.

L’explosion a été causée par une « concentration de gaz », a déclaré à la presse un porte-parole des pompiers de la mairie de Madrid.

Les pompiers poursuivaient samedi après-midi les opérations de déblaiement dans l’établissement, situé dans le quartier populaire de Vallecas, selon la même source.

Les images publiées par les services d’urgence de Madrid sur X montrent le plafond partiellement effondré, des briques et débris jonchant le sol.

L’explosion a arraché les portes de leurs gonds et projeté des éclats de verre jusque dans la rue, ont ajouté les secours.