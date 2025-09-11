Monde

Assassinat de Charlie Kirk : le FBI dit avoir retrouvé l’arme du crime

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)11 septembre 2025 - 16:33
Par LeSiteinfo avec MAP

La Police fédérale américaine (FBI) a annoncé, jeudi, avoir retrouvé l’arme utilisée la veille dans l’assassinat du jeune activiste conservateur, Charlie Kirk, principale voix de la jeunesse pro-Trump.

« Je peux vous dire que nous avons retrouvé ce que nous considérons comme l’arme utilisée hier. Il s’agit d’un fusil à verrou très puissant », a déclaré Robert Bohls, le directeur de l’antenne locale du FBI lors d’une conférence de presse à Orem, dans l’Utah (ouest).

« Ce fusil a été retrouvé dans une zone boisée où le tireur a pris la fuite », a-t-il précisé, soulignant que l’arme du crime probable ferait l’objet d’analyses, de même que des empreintes de pied et de main du meurtrier présumé.

« Nous déployons tous les moyens pour retrouver le suspect et nous le retrouverons », a assuré le responsable du FBI.

« Nous avons de bonnes images vidéo de cet individu », a dit, de son côté, le responsable de la police de l’Utah, Beau Mason, précisant que le suspect semblait avoir l’âge d’un étudiant.

Co-fondateur de l’organisation conservatrice « Turning Point », Charlie Kirk a été abattu par une seule balle dans le cou, tirée par un sniper, alors qu’il participait à un évènement public en plein air organisé dans le campus de l’Université de la vallée de Utah.

Un incident qualifié d' »assassinat politique » par le gouverneur de cet Etat de l’Ouest américain.

Des images diffusées par les chaînes de télévision américaines le montrent quelques instants avant l’incident en train de parler à une foule de jeunes étudiants, à qui, il lançait des T-shirts et des casquettes de son organisation.

Réagissant à cet incident, le président Donald Trump a promis de sévir contre la « violence politique » à l’origine de cet assassinat.

« Mon administration retrouvera tous ceux qui ont contribué à cette atrocité et à toute autre violence politique, y compris les organisations qui les financent et les soutiennent », a lancé M. Trump dans un enregistrement vidéo depuis le bureau ovale de la Maison Blanche, publié mercredi sur son réseau Truth Social.

Le président a également pointé du doigt la rhétorique de la « gauche radicale », l’accusant d’avoir contribué au meurtre de Kirk.

« Cela doit cesser immédiatement », a martelé M. Trump, qui a ordonné la mise en berne des drapeaux américains en hommage à celui qui avait été un rouage important de sa dernière campagne présidentielle.


