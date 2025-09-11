France: Sébastien Lecornu entame ses consultations pour former un nouveau gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

A peine nommé à Matignon, le nouveau Premier ministre français, Sébastien Lecornu entame ce jeudi les consultations en vue de former son cabinet qui succédera au gouvernement démissionnaire de François Bayrou.

L’ancien ministre des Armées, nommé mardi au poste de Premier ministre, lance ainsi ses consultations dès le lendemain de la passation de pouvoir avec son prédécesseur dont les choix budgétaires ont conduit au renversement de son gouvernement après un vote de défiance à l’Assemblée nationale.

« Dans les tout prochains jours je recevrai les forces politiques et les forces syndicales», a dit M. Lecornu lors de la cérémonie de passation mercredi.

Il a notamment promis un changement de méthode, en insistant sur l’impératif d’ »être plus créatif, plus sérieux, dans la manière de travailler avec les oppositions », en adoptant «des ruptures, pas que sur la forme, mais sur le fond ».

Si le premier défi majeur de son mandat sera de trouver un consensus sur le projet de loi de finances, à adopter avant le 31 décembre, en conciliant relance économique et équilibre budgétaire, le nouveau locataire de Matignon est attendu aussi sur d’autres dossiers importants comme celui des retraites au sujet duquel il souhaiterait relancer les discussions, selon les médias.

Selon l’Élysée, sa première mission sera de « consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois ». Ensuite, « il appartiendra au nouveau Premier ministre de proposer un gouvernement au président de la République ».

Ses priorités seront, selon la présidence de la république « la défense de notre indépendance et de notre puissance, le service des Français et la stabilité politique et institutionnelle pour l’unité du pays. »

