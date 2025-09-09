Pedro Sanchez annonce neuf mesures pour aider la population palestinienne

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé neuf mesures supplémentaires « pour arrêter le génocide à Gaza, poursuivre ses exécutants et soutenir la population palestinienne ».

Il l’a fait par une déclaration institutionnelle prononcée ce lundi au palais de La Moncloa, dans laquelle il a souligné que l’opération militaire lancée par le gouvernement israélien en octobre 2023 en réponse aux attaques terroristes du Hamas « a fini par se transformer en une nouvelle vague d’occupations illégales et en une attaque injustifiable contre la population civile palestinienne ».

« Le gouvernement espagnol considère que protéger son pays est une chose, bombarder des hôpitaux et laisser mourir de faim des enfants innocents en est une autre », a souligné le président du Gouvernement, avant d’énumérer les chiffres des attaques israéliennes contre Gaza : 63 000 morts, 159 000 blessés, 250 000 personnes menacées de malnutrition aiguë et près de deux millions de personnes déplacées, dont la moitié sont des mineurs. « Ce n’est pas de la légitime défense. Ce n’est même pas une attaque. C’est l’extermination d’un peuple sans défense. C’est une violation de toutes les lois du droit humanitaire », a-t-il ajouté.

Neuf mesures supplémentaires

Le président du gouvernement espagnol a rappelé que l’Espagne avait déjà adopté ces dernières années diverses mesures pour tenter de mettre fin aux violences et soutenir la population civile. Parmi celles-ci figurent la promotion de plusieurs résolutions de l’ONU exigeant un cessez-le-feu permanent, le soutien aux actions de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de Justice, l’envoi d’aide humanitaire à Gaza chaque fois que possible, l’arrêt des ventes d’équipements militaires à Israël, l’augmentation du soutien financier à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), ainsi que la promotion de la reconnaissance internationale de l’État palestinien et la création d’une Alliance Global pour la mise en œuvre de la solution à deux États.

Les nouvelles mesures que le gouvernement espagnol adoptera comprennent :