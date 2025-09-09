Pedro Sanchez annonce neuf mesures pour aider la population palestinienne
Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé neuf mesures supplémentaires « pour arrêter le génocide à Gaza, poursuivre ses exécutants et soutenir la population palestinienne ».
Il l’a fait par une déclaration institutionnelle prononcée ce lundi au palais de La Moncloa, dans laquelle il a souligné que l’opération militaire lancée par le gouvernement israélien en octobre 2023 en réponse aux attaques terroristes du Hamas « a fini par se transformer en une nouvelle vague d’occupations illégales et en une attaque injustifiable contre la population civile palestinienne ».
« Le gouvernement espagnol considère que protéger son pays est une chose, bombarder des hôpitaux et laisser mourir de faim des enfants innocents en est une autre », a souligné le président du Gouvernement, avant d’énumérer les chiffres des attaques israéliennes contre Gaza : 63 000 morts, 159 000 blessés, 250 000 personnes menacées de malnutrition aiguë et près de deux millions de personnes déplacées, dont la moitié sont des mineurs. « Ce n’est pas de la légitime défense. Ce n’est même pas une attaque. C’est l’extermination d’un peuple sans défense. C’est une violation de toutes les lois du droit humanitaire », a-t-il ajouté.
Neuf mesures supplémentaires
Le président du gouvernement espagnol a rappelé que l’Espagne avait déjà adopté ces dernières années diverses mesures pour tenter de mettre fin aux violences et soutenir la population civile. Parmi celles-ci figurent la promotion de plusieurs résolutions de l’ONU exigeant un cessez-le-feu permanent, le soutien aux actions de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de Justice, l’envoi d’aide humanitaire à Gaza chaque fois que possible, l’arrêt des ventes d’équipements militaires à Israël, l’augmentation du soutien financier à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), ainsi que la promotion de la reconnaissance internationale de l’État palestinien et la création d’une Alliance Global pour la mise en œuvre de la solution à deux États.
Les nouvelles mesures que le gouvernement espagnol adoptera comprennent :
- L’approbation urgente d’un décret-loi royal qui consolide légalement l’embargo sur les armes contre Israël, en vigueur depuis octobre 2023, et établit une interdiction légale et permanente de l’achat et de la vente d’armes, de munitions et d’équipements militaires à ce pays.
- Interdiction de transit par les ports espagnols pour tous les navires transportant du carburant destiné aux forces armées israéliennes.
- Refus d’entrée dans l’espace aérien espagnol à tous les avions d’État transportant du matériel de défense destiné à Israël.
- Interdiction d’accès au territoire espagnol à toutes les personnes directement impliquées dans le génocide, les violations des droits de l’homme et les crimes de guerre à Gaza.
- Interdiction d’importer des produits provenant des colonies illégales de Gaza et de la Cisjordanie, dans le but de lutter contre ces occupations, de mettre un terme aux déplacements forcés de civils palestiniens et de maintenir la solution à deux États.
- Limiter les services consulaires fournis aux citoyens espagnols résidant dans des colonies israéliennes illégales à l’assistance minimale légalement requise.
- Renforcement du soutien espagnol à l’Autorité Palestinienne par le biais d’une augmentation des effectifs espagnols dans la mission d’assistance frontalière que l’Union européenne mène à Rafah et mise en place de nouveaux projets de collaboration avec l’Autorité Palestinienne dans les domaines de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et de l’aide médicale.
- Augmentation de la contribution espagnole à l’Agence des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) avec 10 millions d’euros supplémentaires destinés au secours de la population de Gaza
- L’augmentation de la dotation pour l’aide humanitaire et la coopération à Gaza pour atteindre 150 millions d’euros en 2026.