France : l’Assemblée nationale rejette la confiance au Premier ministre Bayrou

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Assemblée nationale française a voté, lundi soir, le rejet de la confiance sollicitée par le Premier ministre François Bayrou qui a pris le pari d’engager la responsabilité de son gouvernement pour valider ses choix budgétaires, ouvrant la voie à son renversement.

Quelque 364 députés ont voté contre la confiance sollicitée par M. Bayrou. C’est pour la première fois dans l’histoire de la Ve République qu’un premier ministre tombe lors d’un vote de confiance.