Trump annonce qu’il rencontrera Zelensky dans « les prochains jours »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président américain Donald Trump a fait part, mercredi, de son intention de rencontrer dans « les prochains jours » son homologue ukranien, Volodymyr Zelensky, pour faire le point sur l’évolution du conflit russo-ukrainien depuis leur rencontre à la Maison Blanche le mois dernier.

« Je vais lui parler très rapidement et je saurai plus ou moins ce que nous allons faire », a déclaré M. Trump en réponse à une question d’un journaliste au sujet de la rencontre qu’il avait annoncée auparavant entre le président Vladimir Poutine et Zelensky, en perspective d’un éventuel accord de paix entre la Russie et l’Ukraine.

M. Trump, qui répondait aux questions des médias lors de l’accueil à la Maison Blanche du président polonais Karol Nawrocki, a laissé entendre qu’une rencontre prochaine avec Volodymyr Zelensky était en préparation.

Par ailleurs, le président américain a dit que la visite à Washington de son homologue polonais sera l’occasion d’évoquer la coopération sécuritaire avec la Pologne, exprimant sa disposition à accroître le nombre de militaires américains stationnés dans ce pays européen limitrophe de la Russie.

« Nous en mettrons plus s’ils le souhaitent », a lancé M. Trump depuis le Bureau ovale aux côtés du président Nawrocki, rappelant qu’il n’a jamais été question de « retirer des troupes de la Pologne ».

De son côté, le président polonais a rappelé que près de 10.000 soldats américains sont stationnés dans son pays, estimant que cette présence constitue un « signal » fort au monde entier quant à la solidité du partenariat entre les deux pays.

La présence de soldats américains sur le sol polonais « consolide notre position et garantit notre sécurité », a-t-il dit, ajoutant que Varsovie compte consacrer 5 % de son produit intérieur brut au budget de la défense.