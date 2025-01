UE : le trafic aérien n’a pas encore retrouvé ses niveaux d’avant-covid

Par LeSiteinfo avec MAP

Le trafic aérien dans l’Union européenne n’a pas encore retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie de Covid19, indique, lundi, Eurostat, l’office statistique de l’UE.

En 2024, quelque 6,7 millions de vols commerciaux ont été enregistrés dans l’UE, soit 5,8 % de plus qu’en 2023 (6,3 millions), mais malgré cette augmentation, le nombre de vols est resté inférieur aux niveaux d’avant 2019 (7 millions), précise l’organe européen dans une présentation succincte des chiffres du trafic aérien dans les 27 États membres.

Selon Eurostat, les vols commerciaux non réguliers (vols charters et autres vols spéciaux) représentaient 8,7% de tous les vols en 2024. Les mois d’été – juin, juillet et août – ont enregistré le plus grand nombre de vols non réguliers (10,3 %, 10,7 % et 10,1%, respectivement).

Le nombre le plus élevé de vols commerciaux en 2024 a été enregistré à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol aux Pays-Bas – 484.000. Il était suivi par Paris-Charles de Gaulle (463.000) en France et Francfort-sur-le-Main (437.000) en Allemagne.

Parmi les 10 aéroports accueillant le plus grand nombre de vols commerciaux, les parts de vols non réguliers les plus élevées ont été enregistrées à Athènes (5,5 %) en Grèce, à Vienne (4,6 %) en Autriche et à Madrid (4,5 %) en Espagne.

S.L