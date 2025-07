UE: la population dépasse la barre des 450 millions d’habitants

Par LeSiteinfo avec MAP

La population totale de l’Union européenne (UE) était estimée à 450,4 millions d’habitants au 1er janvier 2025, soit 1.070.702 de plus que l’année précédente, selon des données de l’Office européen des statistiques Eurostat publiées vendredi.

Les Vingt-Sept enregistrent ainsi la quatrième année consécutive de croissance démographique, après une baisse en 2021 causée par la pandémie de COVID-1, souligne Eurostat, notant que cette croissance positive est « largement imputable à l’intensification des mouvements migratoires post-pandémie ».

En effet, depuis 2012, le solde migratoire positif a surpassé l’évolution naturelle négative (plus de décès que de naissances) de la population de l’UE, indique l’office, ajoutant que la population de l’Union est passée de 354,5 millions en 1960 à 450,4 millions au 1er janvier 2025, soit une augmentation de 95,9 millions de personnes.

Le taux de croissance démographique a progressivement ralenti au cours des dernières décennies, relève-t-on, précisant que la population européenne a augmenté en moyenne d’environ 0,9 million de personnes par an au cours de la période 2005-2024, contre une augmentation moyenne d’environ 3 millions de personnes par an dans les années 1960.

Au début de 2025, la population des pays de l’UE variait de 83,6 millions en Allemagne à 0,6 million à Malte. L’Allemagne (19 % de la population de l’UE), la France (15 %) et l’Italie (13 %) sont les pays les plus peuplés de l’Union, représentant près de la moitié (47 %) de la population totale.

Par ailleurs, huit pays de l’UE ont enregistré une baisse de leur population entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025. La Lettonie (taux brut de variation de la population totale de -9,9 pour 1.000 habitants), la Hongrie (-4,7), la Pologne et l’Estonie (-3,4) ont enregistré les plus fortes baisses.

D’autre part, 19 pays membres ont enregistré des taux de croissance démographique positifs. Les plus élevés ont été observés à Malte (+19,0 pour 1.000 habitants), en Irlande (+16,3) et au Luxembourg (+14,7).

S.L.