Hajj : l’Arabie Saoudite mise sur l’IA pour améliorer l’expérience des pèlerins

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Autorité saoudienne des données et de l’IA (SDAIA) et le ministère saoudien du Hajj et de la Omra ont signé un protocole d’accord visant à tirer parti de l’IA et développer des solutions numériques innovantes pour les pèlerins.

Cet accord, signé en marge de la Conférence et exposition du Hajj 2025 qui s’est tenue récemment à Jeddah, s’assigne pour objectifs d’améliorer les services, de favoriser le partage des connaissances et d’améliorer l’expérience globale des pèlerins.

Ce partenariat prévoit également de sensibiliser aux données et à l’IA par le biais d’ateliers et de programmes de formation pour les employés du ministère du Hajj et de la Omra. Il vise également à renforcer la participation du ministère du Hajj et de la Omra aux plateformes de données nationales.