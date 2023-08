Covid-19 : le gouvernement britannique poursuivi en justice

Par LeSiteinfo avec MAP

Un groupe de 30 familles ont annoncé vendredi poursuivre en justice le gouvernement britannique, les maisons de retraite et les hôpitaux à la suite du décès de leurs proches dans les premiers jours de la pandémie de Covid-19.

Les familles affirment que rien n’a été fait « pour prévenir ces décès » et demandent des dommages et intérêts pour « perte de vie et détresse ».

Les affaires concernent toutes des décès survenus en 2020, lorsque les patients infectés par le coronavirus ont été transférés des hôpitaux vers des maisons de retraite.

Selon les familles, les droits fondamentaux de ces patients ont été violés parce que le gouvernement n’a pas protégé leur droit à la vie, ni leur droit à la vie privée et familiale, ni leur droit à la non-discrimination.

Dans une déclaration à la BBC, Liz Weager, l’une des plaignantes dont la mère a été testée positive au virus dans sa maison de retraite en mai 2020 et est décédée plus tard à l’hôpital, a indiqué avoir l’impression que les soins de sa mère n’étaient absolument pas pris en charge.

« Nous plaçons tous notre confiance et notre foi dans ces fonctionnaires. Et il m’a semblé qu’il y avait beaucoup d’actions sans queue ni tête », a-t-elle ajouté, estimant que « cela remonte au gouvernement. Il y a eu un manque de préparation, qui s’est ensuite répercuté sur les maisons de retraite ».

L’action en justice soutient que l’État n’a pas protégé ces personnes en ne publiant pas de procédures ou de politiques à appliquer par les maisons de retraite et les hôpitaux. Elle se concentrera en particulier sur la décision prise en mars 2020 de renvoyer rapidement les patients hospitalisés dans des maisons de retraite sans les soumettre à des tests ou les obliger à s’isoler.