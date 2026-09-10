Emigration irrégulière : près de 74.000 tentatives avortées par le Maroc en 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Face à une pression migratoire constante et grandissante dans un environnement régional instable et porteur de menaces plurielles, le Royaume du Maroc a continué inlassablement ses efforts de lutte contre l’émigration irrégulière.

Ainsi, un total de 73.640 tentatives ont été avortées en 2025, mettant à contribution la résilience des dispositifs de surveillance des frontières et des littoraux.

Durant la même année, l’action des réseaux de trafic n’a pas fléchi avec plus de 300 réseaux démantelés, sachant que ces réseaux développent constamment leurs stratagèmes et mutualisent leurs services et activités criminelles.

Dans le cadre de ces opérations, 13.595 migrants ont été secourus en mer et ont pu bénéficier de prise en charge en termes d’assistance, d’accompagnement médical, d’hébergement et d’orientation et ce, dans le cadre de la gestion humanisée des frontières.

De même, 4.372 migrants irréguliers ont bénéficié des retours volontaires vers leurs pays d’origine dans le respect de leurs droits et dignité et en coordination avec leurs légations diplomatiques.

Ces chiffres traduisent une inflexion stratégique significative et consacrent l’efficacité de la stratégie marocaine de lutte contre les réseaux de trafic de migrants, de même que la baisse notable des interceptions atteste d’un recul progressif des flux irréguliers, reflétant un tarissement graduel de la route migratoire transitant par le Maroc.

Toutefois, cette évolution ne signifie nullement un relâchement de la pression migratoire à l’échelle régionale puisque celle-ci se reconfigure, avec un déplacement des flux vers d’autres points de départ, notamment en Afrique de l’Ouest et dans certains pays du sud de la Méditerranée. Ainsi, la dynamique observée appelle à une lecture globale et coordonnée du phénomène.

A la faveur de ses efforts, le Royaume demeure pleinement engagé dans une approche humaniste de la gestion migratoire, comme en témoigne le nombre important des retours volontaires organisés dans des conditions sûres, ordonnées et respectueuses de la dignité des personnes, illustrant l’équilibre entre fermeté et responsabilité.

D’autre part, la coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Espagne contre le terrorisme est devenue un modèle à suivre, basé sur la volonté des deux pays, pour contrer l’extrémisme violent.

Ainsi, un total de 41 opérations conjointes ont été menées depuis 2014 par les deux pays et ont conduit à l’interpellation de 174 personnes liées au terrorisme, dont une grande partie (112) en territoire espagnol.

Dans ce cadre, l’Espagne a toujours loué l’efficacité de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), dans l’effort soutenu pour juguler la menace induite par les réseaux terroristes liés à l’internationale combattante et les filières de recrutement des « jihadistes ».

S.L.