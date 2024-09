Mort des poissons dans le bassin de la Ménara: vague d’indignation à Marrakech (VIDEO)

Un militant associatif a tiré la sonnette d’alarme après la mort de centaines de poissons dans le bassin de la Ménara, à Marrakech.

Au micro de Le Site info, il a indiqué que ces poissons sont morts à cause de l’odeur nauséabonde qui émane du bassin de ce célèbre monument et son eau polluée. «Il s’agit d’une véritable catastrophe écologique», s’est-il insurgé, appelant les autorités compétentes à intervenir pour identifier la cause de la mort de ces centaines de poissons et ouvrir une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

En parallèle, il n’a pas manqué de dénoncer la négligence de ce monument historique qui attire de nombreux touristes locaux et étrangers.

Par ailleurs, cette affaire a provoqué une vague d’indignation à Marrakech. Sur la Toile, plusieurs internautes ont en effet exprimé leur colère suite à cette catastrophe et exigé l’intervention des responsables pour sauver les monuments de la ville.

H.M.