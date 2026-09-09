Météo au Maroc: risque d’orage ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 10 septembre 2026 :

– Temps assez chaud à chaud sur le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Ondées et risque d’orage sur le Sud de l’Oriental.

– Temps passagèrement nuageux sur le Rif et le Moyen Atlas.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur la Méditerranée, les côtes et les plaines atlantiques.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centres et les provinces Sud avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 21/28°C sur le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 15/21°C ailleurs.

– Température en baisse sur la majeure partie du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

S.L.