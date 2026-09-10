Fausses publications: Rafik Boubker menace de poursuivre leurs auteurs

L’artiste Rafik Boubker a menacé de recourir à la justice et de poursuivre les auteurs de publications et d’informations mensongères visant à lui porter préjudice. Il l’a annoncé dans une vidéo publiée sur son compte officiel Instagram.

Rafik Boubker a expliqué que ces publications attribuées à sa personne avaient porté préjudice à sa famille, aussi bien à ses proches qu’à sa famille élargie.

Il a estimé que «la coupe est pleine» face à l’acharnement des auteurs de ces agissements, se demandant s’il n’avait rien d’autre à faire que de le prendre pour cible à travers des publications manipulées à l’aide de l’intelligence artificielle, entre autres procédés.

À noter qu’il ne s’agit pas de la première fois que Rafik Boubker dénonce ce type de pratiques ou signale l’existence d’un compte usurpant son identité et dont le propriétaire publie des messages controversés, portant atteinte à l’image et à la réputation de l’artiste.