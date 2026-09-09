Chemsdine Talbi régale avec un magnifique lob face à Hull City (VIDEO)

L’international marocain Chemseddine Talbi a inscrit l’unique but de la rencontre face à Hull City, mardi soir, au troisième tour de la Carabao Cup, permettant aux «Black Cats» de s’imposer 1-0 et de décrocher leur qualification pour le tour suivant.

À la 71e minute, Talbi a profité d’une récupération de Sunderland pour se projeter rapidement vers la surface adverse. Bien lancé par Thomas Meunier, le Marocain a fait preuve d’un sang-froid remarquable avant de réaliser un superbe lob du pied droit au-dessus du gardien de Hull, Dillon Phillips. Une finition pleine de finesse qui a fait la différence dans une rencontre longtemps indécise.

Ce but, inscrit après une course de plusieurs dizaines de mètres, a permis à Sunderland de valider son billet pour le quatrième tour de la Carabao Cup. Hull City, qui n’avait concédé aucune défaite en championnat jusque-là, quitte ainsi la compétition.

Pour Talbi, cette réalisation constitue un joli coup de projecteur. Le jeune Marocain de 21 ans a parfaitement saisi l’occasion qui lui était offerte et rappelle, avec cette action spectaculaire, ses qualités techniques et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres.

Une soirée particulièrement réussie pour le Lion de l’Atlas, qui offre à Sunderland une qualification tout en inscrivant l’un des buts les plus élégants de cette soirée de Carabao Cup.

Le 𝗚𝗢𝗟𝗔𝗭𝗢𝗢𝗢 de Chemsdine Talbi contre Hull City en Carabao Cup ! 🇲🇦🤯 pic.twitter.com/75HSBY8tC3 — FRMF Xtra (@FRMFXtra) September 8, 2026