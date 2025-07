Le Marocain Chemsdine Talbi à Sunderland: c’est officiel !

Par LeSiteinfo avec MAP

Le jeune international marocain Chemsdine Talbi s’est engagé avec l’équipe anglaise de Sunderland en provenance du Club Bruges, a annoncé mercredi le club belge.

“Chemsdine Talbi a rejoint le Sunderland AFC, nouvellement promu en Premier League (…). À 20 ans, il a disputé 53 matchs pour les Blauw-Zwart, marquant sept buts. Il a remporté un titre de championnat et une Coupe de Belgique avec le Club Bruges”, a indiqué le club sur son site web, souhaitant bonne chance à l’attaquant marocain.

De son côté, le club de Sunderland a souligné que l’ailier de 20 ans a signé un contrat de cinq ans chez les Black Cats qui court jusqu’en juin 2030, se disant “ravi d’annoncer la signature” de Talbi, qui a réalisé “une saison 2024-25 exceptionnelle en Pro League, inscrivant sept buts et délivrant cinq passes décisives en 44 apparitions, dont 11 en Ligue des champions de l’UEFA”.

“Chemsdine, qui joue principalement comme ailier droit, excelle dans les duels et possède des qualités physiques exceptionnelles, et il a également la flexibilité nécessaire pour jouer en attaque. Nos supporters seront à juste titre ravis de le voir jouer”, a déclaré à cet égard le directeur sportif de Sunderland, Kristjaan Speakman, cité dans un communiqué du club anglais.

Il a aussi mis en exergue la dynamique et l’histoire “fortes” de ce club du nord-est de l’Angleterre, estimant que “les joueurs du calibre de Chemsdine, très demandés, sont enthousiastes à l’idée de jouer pour le Sunderland AFC”.

« Je suis très enthousiaste d’être ici et reconnaissant d’avoir l’opportunité de jouer pour ce club », a déclaré de son côté Talbi, cité dans le communiqué. « J’ai pris cette décision parce qu’il s’agit d’un grand projet avec une équipe talentueuse, excitante et pleine de jeunes joueurs, ce qui m’a beaucoup motivé”, a-t-il affirmé.

“La Premier League est le plus grand et le meilleur championnat du monde, je suis donc impatient de commencer. Je sais que les supporters me soutiendront dès le début et j’ai hâte de les voir dans le stade », a ajouté l’attaquant marocain.

Talbi a fait ses classes chez le Club Bruges et a joué son premier match avec l’équipe première en mars 2023. Il a depuis disputé 52 autres rencontres, avec 7 buts et 5 assists à la clé. L’ailier a notamment brillé lors de la dernière campagne de Ligue des Champions avec un doublé contre l’Atalanta lors de la victoire 1-3 des Brugeois en barrage retour en février.

S.L.