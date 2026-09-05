Rappel. Heure légale: plus que 15 jours avant le retour à GMT

Par LeSiteinfo avec MAP

Le retour à l’heure légale au Maroc est prévu le dimanche 20 septembre, soit dans 15 jours. Le gouvernement avait annoncé que le passage à l’heure légale interviendrait à 2h00 du matin, le dimanche 20 septembre.

Cette décision, adoptée dans le cadre d’un décret approuvé par le gouvernement lors de sa réunion hebdomadaire, prévoit la suspension de l’heure supplémentaire (GMT+1) et le retour à l’heure légale du Royaume à compter de cette date.

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, avait expliqué dans une déclaration à la presse que cette décision faisait suite aux demandes des citoyens marocains.

Il avait également indiqué avoir tenu plusieurs réunions avec les composantes de la majorité gouvernementale afin d’examiner les revendications adressées par les citoyens à la présidence du gouvernement, notamment celle appelant à la suppression définitive de l’heure supplémentaire, en raison de son impact sur leur santé.