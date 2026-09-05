Météo Maroc: les températures élevées se poursuivent jusqu’à mardi

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Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de chaleur et des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafale de vent sous orages sont attendues, de samedi à mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 42 et 46 °C concerneront, de samedi à mardi, les provinces d’Assa-Zag, Tata, Boujdour, Oued Ed-Dahab, Aousserd, Es-Semara et Zagora, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des températures comprises entre 38 et 42 °C, est prévu, de samedi à lundi, dans les provinces de Taounate, Sidi Bennour, Youssoufia, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Meknès, Khénifra, Fès, Moulay Yacoub, Taroudant, Guelmim, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Settat, El Kelâa des Sraghna, Rehamna, Khémisset, Safi, Marrakech et Ouezzane, a poursuivi la même source.

Des températures se situant également entre 38 et 42 °C seront enregistrées, dimanche et lundi, dans les provinces de Salé, Essaouira, Kénitra, Berrechid, Benslimane, Larache, Chichaoua, Skhirate-Témara, Nouaceur et El Jadida.

En outre, des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafale de vent sous orages (15 à 25 mm) toucheront, samedi de 14H00 à 23H00, les provinces d’Ifrane, Midelt, Boulemane et Khénifra.