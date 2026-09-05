Mohamed Nabil Benabdallah annonce son départ prochain de la tête du PPS

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Mohamed Nabil Benabdallah semble vivre ses derniers mois à la tête du Parti du progrès et du socialisme (PPS), dont il a été reconduit au poste de secrétaire général lors du dernier congrès national du parti, tenu fin 2022.

Invité vendredi sur la deuxième chaîne de télévision, Benabdallah a indiqué que le prochain congrès du parti se tiendrait dans quelques mois, précisant qu’une nouvelle direction serait élue et qu’il n’en ferait pas partie.

Le secrétaire général du « Livre » a souligné que son parti disposait de plusieurs compétences, notamment parmi les jeunes et les femmes, capables de prendre les rênes du PPS, au regard de l’expérience accumulée au fil des années au sein des structures du parti.

Mohamed Nabil Benabdallah est régulièrement confronté, lors de ses interventions et de ses entretiens avec les médias, à des questions embarrassantes concernant son maintien à la tête d’un parti politique qui prône le renouvellement générationnel, alors qu’il en assume la direction depuis 16 ans.

En 2022, Mohamed Nabil Benabdallah avait annoncé qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat à la tête du « Livre ». Il avait finalement déposé sa candidature, seul et sans concurrent, justifiant cette décision par le fait que « les camarades » souhaitaient qu’il poursuive son mandat.