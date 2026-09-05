Fouzi Lekjaa : «Le programme du PAM est un contrat avec les Marocains» (VIDEO)

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti Authenticité et Modernité (PAM), a dévoilé les principales considérations ayant guidé l’élaboration du programme électoral du « Parti du tracteur ».

Il a indiqué que ce programme avait nécessité un temps suffisant de préparation et qu’il abordait l’ensemble des problématiques, le présentant comme un véritable contrat entre le parti et les citoyens.

Dans une vidéo publiée par le parti sur ses plateformes de réseaux sociaux, Fouzi Lekjaa a expliqué que, si le PAM arrivait en tête des élections du 23 septembre, les Marocains seraient en mesure de suivre la mise en œuvre de ce programme et de demander des comptes au parti sur les engagements pris à leur égard.

Il a précisé que l’élaboration du programme électoral s’est appuyée sur l’ensemble des indicateurs nationaux et internationaux, tout en prenant en considération les recommandations et observations formulées par les citoyens dans les différentes régions du Royaume lors des rencontres d’écoute organisées par le parti.

Fouzi Lekjaa a également affirmé que le PAM était fier de sa participation au gouvernement actuel, ainsi que des résultats obtenus au cours de cette expérience gouvernementale. Il a souligné qu’il s’agissait de la première participation du parti à une expérience gouvernementale, dont il dit tirer un bilan positif, notamment au regard des nombreuses mesures adoptées dans différents domaines.