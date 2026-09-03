PAM. Ce qu’a dit Fouzi Lekjaa à Berkane (photos)

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti Authenticité et Modernité (PAM), a appelé, jeudi à Berkane, à dépasser les polémiques politiques et les débats secondaires pour se concentrer sur les programmes, les chiffres et les engagements.

Une prise de parole qui intervient dans le cadre de la rencontre régionale de communication du PAM dans la région de l’Oriental, marquée par une forte mobilisation des militants du parti. Avec Lekjaa, Mehdi Bensaid et Fatim Zahra Mansouri étaient présents, en compagnie de Samir Goudar, président de la région Marrakech-Safi et Mohamed Bouarourou, président du Conseil régional de l’Oriental.

Pour Lekjaa, « la polémique » et les débats marginaux ne peuvent apporter de réponses aux problèmes auxquels sont confrontés les citoyens. Le véritable débat doit, selon lui, porter sur les programmes proposés, leur coût et surtout les moyens de concrétiser les engagements pris.

Le responsable du PAM a ainsi défendu le programme électoral de son parti, qu’il a qualifié de « clair et intégré », articulé autour des dimensions économique, d’investissement et sociale. Il a notamment cité plusieurs préoccupations quotidiennes des Marocains, parmi lesquelles la hausse du coût de la vie, l’érosion du pouvoir d’achat ainsi que les difficultés liées aux secteurs de la santé et de l’éducation.

70 milliards de dirhams supplémentaires par an

Fouzi Lekjaa a également dévoilé l’ordre de grandeur du financement nécessaire à la mise en œuvre des propositions du PAM. Selon lui, leur concrétisation nécessiterait la mobilisation d’environ 70 milliards de dirhams supplémentaires chaque année.

Il a toutefois assuré que le programme du parti ne se limitait pas à annoncer des engagements, puisqu’il comporte également une réflexion sur les moyens permettant à l’État et au gouvernement de mobiliser les ressources nécessaires à leur réalisation.

L’Oriental au cœur des priorités

Évoquant plus spécifiquement la région de l’Oriental, Lekjaa a insisté sur la nécessité d’accorder la priorité aux problématiques de développement qui persistent dans cette partie du Royaume. Malgré les efforts consentis et les grands projets réalisés au cours des dernières années, la région continue, selon lui, de souffrir de plusieurs déficits qui nécessitent une action concrète et continue.

Il a notamment cité le projet du port Nador West Med, qu’il considère comme l’un des projets stratégiques susceptibles de contribuer à la structuration économique de la région. Mais pour le responsable du PAM, les atouts dont dispose l’Oriental doivent encore bénéficier de davantage d’investissements afin de produire un impact plus important sur les jeunes et sur l’ensemble de la population de la région.

Le potentiel touristique de la façade méditerranéenne a également été mis en avant. Lekjaa a cité notamment Saïdia, Nador, Marchica et Al Hoceima, estimant que ces territoires disposent d’importantes potentialités. Leur valorisation, a-t-il souligné, nécessite toutefois davantage d’efforts et d’investissements prioritaires pour transformer ces atouts en véritables opportunités de développement, de création de richesse et d’emplois.

« Pourquoi certains projets restent bloqués ? »

Lekjaa n’a par ailleurs pas caché ses critiques concernant le retard pris par certains projets. Il s’est notamment interrogé sur les raisons pour lesquelles des projets ayant déjà bénéficié de financements ne sont toujours pas entrés en phase de réalisation.

Pour lui, ces retards constituent des préoccupations quotidiennes pour les citoyens et appellent des réponses claires ainsi que des solutions concrètes.

Sur le plan politique, Fouzi Lekjaa a renouvelé sa fierté d’être originaire de la région de l’Oriental. Il a expliqué que son engagement politique au sein du PAM s’inscrivait dans l’exercice, par un citoyen ordinaire, de son droit à participer à la vie politique, écartant toute volonté de créer une confusion autour de son appartenance à la région.

La rencontre de Berkane a rassemblé plus de 3.000 militantes et militants venus des différentes provinces de l’Oriental. Devant cette importante mobilisation, Fouzi Lekjaa a appelé à accorder leur confiance au PAM et à son programme électoral.

Le parti entend, a-t-il conclu, faire de ce programme un véritable « contrat » avec les citoyennes et les citoyens, avec l’ambition de traduire les engagements annoncés en actions concrètes.

Soufiane Laraki