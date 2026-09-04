Charafat Afilal : « le PPS veut rompre avec les politiques de la précédente étape »

A la Une

Charafat Afilal, membre du bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS), a affirmé que son parti présente un programme électoral qui propose, dans sa globalité, une vision visant à rompre avec les politiques de la précédente étape, à différents niveaux.

Invitée de la chaîne « Medi1 TV », Afilal a expliqué que le programme de son parti, présenté avant-hier, repose sur une alternative démocratique, réaliste et audacieuse. Selon elle, ce programme apporte des réponses aux différents dysfonctionnements ayant contribué à une crise économique et sociale profonde.

D’après la responsable du PPS, le programme du parti est à même de remédier aux déséquilibres qui affectent actuellement l’action politique, mais aussi de rétablir la confiance dans les institutions et de redonner espoir aux jeunes élites, qui, selon elle, « souffrent d’un manque de perspectives ». Il vise également à renforcer le positionnement du Maroc en tant que pays émergent sur les plans économique et du développement.

L’ancienne ministre et membre dirigeante du « Livre » a par ailleurs souligné que le choix du slogan « Nzaâmo kamline » (« Osons tous ») pour baptiser le programme du parti n’est pas anodin. Elle a estimé que la période actuelle exige du courage et de l’audace, aussi bien pour dire la vérité que pour proposer des alternatives.