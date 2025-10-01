Manifestations Gen Z: ce qu’en pensent le RNI, le PPS et le PJD

Par LeSiteinfo avec MAP

Le parti du Rassemblement National des Indépendants (RNI) a affirmé, mercredi, son interaction avec les revendications de la jeunesse et sa disposition à adhérer à toutes les initiatives de dialogue et de débat.

Dans un communiqué à l’issue d’une réunion de son bureau politique, présidée par Aziz Akhannouch et consacrée à l’examen de la conjoncture politique et sociale, le RNI a indiqué que l’écoute des différentes revendications sociétales constitue le prérequis idoine pour accélérer la mise en œuvre des politiques publiques en la matière et parachever les différentes mesures susceptibles de les concrétiser.

Le Parti a également fait part de sa disposition à interagir positivement, dans une logique de dialogue, avec les différentes expressions de la jeunesse, à travers l’adhésion au débat public relatif aux jeunes au sein des institutions, dans le cadre des missions d’encadrement qui lui sont assignées.

Par ailleurs, le Parti a salué les interventions légales des différents services de sécurité, tout en louant leur approche équilibrée, adoptée conformément aux procédures légales y afférentes, dans le but de préserver l’ordre public et protéger les citoyens et leurs biens.

De son côté, le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a affirmé, mercredi, que la meilleure manière de traiter les expressions protestataires pacifiques de la jeunesse est le dialogue, l’écoute et l’accompagnement.

Dans un communiqué rendu public à l’issue d’une réunion de son bureau politique, le parti a exprimé sa solidarité avec les revendications légitimes exprimées par la jeunesse, mettant l’accent sur l’impératif d’interagir avec ces doléances avec une attitude empreinte de compréhension, d’esprit positif et d’ouverture.

Le PPS a fait remarquer que les expressions de la jeunesse ne peuvent atteindre leurs objectifs et voir leurs revendications légitimes aboutir, ni obtenir l’écho requis, qu’en conservant leur caractère pacifique, civique et responsable, et en s’abstenant de tout dérapage vers des méthodes violentes à l’encontre des forces de l’ordre ou de toute destruction de biens publics ou privés.

Dans ce cadre, le parti a appelé la jeunesse pour qu’elle s’en tienne au caractère pacifique et responsable de la protestation, qu’elle ne cède à aucune provocation et qu’elle s’éloigne totalement de tout comportement violent ou destructeur.

Le Parti Justice et développement (PJD) a affirmé, lui, comprendre la légitimité des revendications de la jeunesse à la suite des manifestations qu’ont connues certaines régions du Royaume, insistant sur l’impératif de l’attachement au caractère pacifique et au respect de la Constitution et de la loi, tout en mettant en garde contre les dangers des dérives vers la violence.

Dans un communiqué du secrétariat du parti rendu public à l’issue d’une réunion d’urgence tenue mardi suite à ces manifestations, le PJD “affirme comprendre la légitimité des revendications de la jeunesse et met en garde contre les dangers des dérives vers la violence et l’atteinte aux biens publics et privés”.

La formation politique a exhorté les jeunes à préserver le caractère pacifique de toutes les formes de protestations.

Dans ce cadre, le PJD appelle les jeunes à l’attachement au caractère pacifique et au respect de la Constitution et de la loi et à mettre fin aux manifestations, “maintenant que le message est passé”.

Le parti a mis l’accent sur la nécessité d’engager un débat national “pour traiter les dysfonctionnements existants de nature à redonner l’espoir aux jeunes dans le cadre de la stabilité et la sécurité ».

S.L.