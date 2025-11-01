Sahara marocain : le PPS salue la résolution du Conseil de sécurité

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) a salué l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2797 consacrant la proposition d’autonomie sous souveraineté marocaine comme la solution la plus réaliste et base unique pour clore le conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Le bureau politique du parti souligne que cette résolution fait triompher la justice et les vérités de l’Histoire, de la légalité et de la légitimité, notant que ces évolutions décisives constituent assurément un changement radical et un tournant charnière dans le long processus des luttes du peuple marocain en vue de parachever et de consolider son intégrité territoriale, en sacrifiant, des décennies durant, ce qu’il a de plus précieux, et en affrontant avec confiance, patriotisme et résolution toutes les difficultés, manœuvres et adversités.

Et de relever qu’en cette heureuse occasion et après ce tournant décisif de l’histoire du Maroc moderne, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a tenu dans Son Discours à partager avec le peuple marocain, sur le ton de la sagesse et de la force tranquille, cette réalisation historique, après cinquante années de lutte, de combat et d’immenses sacrifices au service de la cause nationale juste et légitime.

À cet égard, le Parti du Progrès et du Socialisme salue le rôle pionnier et avant-gardiste du Souverain dans la conduite de la diplomatie nationale depuis son accession au Trône, ce qui a conduit à des transformations fondamentales dans le traitement du dossier du conflit artificiel autour du Sahara marocain depuis la présentation, en 2007, de l’initiative d’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine qui a changé les rapports de force en faveur du Royaume et lui a permis de tenir les rênes de l’initiative et de l’action sur le plan international.

Ce moment, source de joie et d’honneur, sera gravé dans l’histoire à l’encre de la fierté et de la gloire, alors que « nous sommes à la veille de la commémoration nationale du cinquantième anniversaire de la glorieuse Marche verte », note le parti.