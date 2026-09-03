Maroc : la rentrée scolaire débute ce jeudi pour des milliers d’élèves

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Des milliers d’élèves ont rejoint ce jeudi leurs salles de classe, conformément au calendrier arrêté par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, qui fixe les dates de rentrée scolaire pour l’année en cours.

Les cadres et personnels des corps de l’administration et de la gestion éducatives, de l’inspection, de l’encadrement, du contrôle et de l’évaluation, ainsi que les administrateurs de l’Éducation nationale, les conseillers en orientation et en planification pédagogiques, les cadres spécialisés dans les domaines pédagogique et social et les personnels administratifs interministériels, tous grades confondus, avaient pour leur part repris leurs fonctions le mardi 1er septembre.

Ce jeudi 3 septembre 2026 a été marqué par la rentrée des enfants du préscolaire ainsi que des élèves de première et deuxième années du primaire, de première année du collège et des troncs communs du secondaire qualifiant.

Les élèves de troisième et quatrième années du primaire, de deuxième année du collège et de première année du baccalauréat rejoindront leurs classes demain, vendredi 4 septembre 2026. Samedi prochain sera, quant à lui, consacré à la rentrée des élèves de cinquième et sixième années du primaire, de troisième année du collège et de deuxième année du baccalauréat.

Le ministère de l’Éducation nationale a fixé au lundi 7 septembre 2026 le démarrage effectif et obligatoire des cours dans l’ensemble des cycles d’enseignement. À partir de cette date, les établissements scolaires commenceront également à enregistrer les absences.