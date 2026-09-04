IQOS intègre pour la première fois le Top 100 des marques les plus valorisées au monde

IQOS, le système de tabac chauffé de Philip Morris International (PMI), fait pour la première fois son entrée dans le classement des 100 marques les plus valorisées au monde, établi par Kantar BrandZ 2026.

Cette distinction confirme la dynamique mondiale croissante d’IQOS et témoigne de son émergence comme marque emblématique, bénéficiant d’une forte résonance culturelle auprès des consommateurs adultes de nicotine à la recherche d’alternatives à la cigarette.

Selon le classement BrandZ, IQOS occupe la 74ᵉ place à l’échelle mondiale. Forte de la confiance de plus de 35 millions d’utilisateurs à travers le monde, dont la majorité a complètement abandonné la cigarette², la marque poursuit son développement autour d’une innovation fondée sur la science et d’une conception centrée sur les consommateurs.

Anthony Limantara, directeur des produits sans fumée pour le Maghreb, a déclaré : « Cette reconnaissance reflète les progrès significatifs que nous accomplissons pour engager les consommateurs adultes de nicotine et accélérer notre transition vers un avenir sans fumée. »

Cette 21ᵉ édition du classement met en lumière la manière dont les grandes marques mondiales continuent d’évoluer et d’innover, en soulignant l’importance de proposer des bénéfices concrets répondant aux attentes des consommateurs, tout en renforçant leur positionnement et leur proximité avec leurs publics.

L’entrée d’IQOS dans le Top 100 mondial de Kantar illustre ainsi son influence croissante au-delà de l’innovation produit, à la croisée de la technologie, du design et de la culture, afin de répondre aux préférences des consommateurs adultes de nicotine.

Cette reconnaissance constitue une nouvelle étape dans la stratégie de PMI visant à construire un avenir sans fumée en proposant aux fumeurs adultes des alternatives aux cigarettes. Parmi celles-ci figurent les produits à tabac chauffé tels qu’IQOS, qui chauffent le tabac sans le brûler. Selon PMI, ce procédé réduit la formation de substances chimiques nocives liées à la combustion, tout en offrant le goût du tabac et une satisfaction nicotinique.

Le classement Kantar BrandZ constitue une référence mondiale en matière d’évaluation de la valeur des marques. Il combine des données financières avec une vaste étude consacrée au capital de marque. L’édition 2026 propose une analyse de plus de 22 000 marques présentes sur 54 marchés à travers le monde.

Parmi les autres marques figurant dans le classement mondial BrandZ 2026 figurent notamment Google, Claude, ainsi que des entreprises chinoises telles qu’Alibaba et Xiaomi, illustrant la diversité des acteurs qui contribuent à la création de valeur des marques à l’échelle mondiale.