Élections législatives : le PPS appelle à une compétition « honnête et équitable »

Le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a souligné, lors de sa réunion périodique tenue mercredi à Rabat, la nécessité de faire des prochaines élections législatives une étape permettant de faire émerger les profils les plus intègres et les plus compétents, capables de relever les véritables défis auxquels sont confrontés le Maroc et son peuple, sur les plans démocratique, des droits et libertés, économique et social.

Dans ce contexte, le PPS a insisté, dans un communiqué dont « Site Info » détient une copie, sur la nécessité que les prochaines élections se déroulent dans un climat général positif, avec une compétition honnête et équitable, fondée sur les programmes et les visions, loin des pratiques liées à l’argent et à la corruption auxquelles recourent les « marchands d’élections », que le parti considère comme l’autre visage des « courtiers de l’espace économique ».

Le Parti du progrès et du socialisme a, par ailleurs, vivement dénoncé l’ensemble des pratiques politiques jugées honteuses et des méthodes illégales qui se répandent dans la sphère électorale. Il a également exprimé son rejet ferme des dérives politiques, des agissements malveillants et des incitations contraires à l’éthique qui accompagnent ces pratiques et qui risquent d’accentuer l’abstention électorale et le désintérêt pour la politique.

Selon le parti, ces comportements contribuent également à renforcer l’impression, largement répandue au sein de la société, selon laquelle « les élections ne servent à rien » ou que « les résultats du processus électoral sont connus d’avance ».

Le PPS a estimé que ces agissements portent directement atteinte aux fondements de la construction démocratique et institutionnelle du pays et contribuent à aggraver la crise de confiance et de crédibilité, à un moment où le Maroc a besoin de consolider son processus de développement démocratique.

Afin de faire face à ces « phénomènes malsains », le Parti du progrès et du socialisme a affirmé que les prochaines élections devraient constituer une occasion pour les citoyennes et les citoyens de barrer la route aux personnes qui cherchent à corrompre le processus électoral, tout en participant massivement et de manière consciente à la conduite du changement.

Par ailleurs, le bureau politique du PPS a examiné plusieurs dossiers relatifs aux candidatures du parti restant à trancher, qu’il s’agisse de circonscriptions législatives régionales ou locales.

Enfin, le bureau politique a décidé d’organiser, le mercredi 2 septembre prochain au siège national du parti à Rabat, une rencontre consacrée à la présentation du programme gouvernemental du Parti du progrès et du socialisme.