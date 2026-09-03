Météo Maroc. Vague de chaleur: Jusqu’à 45°C attendus dans plusieurs villes

Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de chaleur et des averses orageuses avec grêle et rafale de vent sous orages sont attendues, de jeudi à vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 42 et 45 °C concerneront, de jeudi à vendredi, les provinces de Oued Ed-Dahab, Es-Semara, Errachidia, Assa-Zag, Boujdour, Aousserd, Ouezzane, Larache, Taounate, Moulay Yacoub, Fès, Meknès, Fquih Ben Salah, Beni Mellal, Khémisset, Rehamna, Marrakech, El Kelaâ des Sraghna, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Kénitra, Zagora et Tata, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des températures comprises entre 38 et 42 °C, est prévu, durant la même période, dans les provinces de Youssoufia, Rabat, Salé, Khénifra, Taroudant, Khouribga, Settat, Chichaoua et Sidi Bennour, a poursuivi la même source.

En outre, des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafale de vent sous orages toucheront, jeudi de 15H00 au vendredi à 06H00, les provinces de Oued Ed-Dahab et Aousserd (20 à 40 mm), et jeudi de 14H00 à 23H00 les provinces d’El Kelaâ des Sraghna, Al Haouz, Azilal, Chichaoua, Rehamna et Marrakech (15 à 25 mm).