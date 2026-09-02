ALTEN Maroc : trois trajectoires, une même conviction (VIDÉO)

Faut-il choisir entre expertise technique et évolution de carrière ? Chez ALTEN Maroc, Mounaim Benmoussa, Chaimae Lamrani et Mohammed Elmahdi Sbaii répondent par leur propre parcours : non. Une expertise pointue peut mener au leadership technique, au pilotage de projets ou à l’accompagnement des équipes — à condition de savoir la faire évoluer.

Mounaim Benmoussa : l’expertise data qui inspire et fédère

Tech Lead Data chez ALTEN Maroc depuis plusieurs années, Mounaim Benmoussa incarne l’excellence technique et l’engagement sans faille. Plutôt que de se contenter d’élargir son champ d’action, il a choisi d’approfondir chaque sujet avec une rigueur et une passion rare. Projet après projet, sa curiosité insatiable s’est transformée en une expertise pointue, faisant de lui « la référence incontournable » pour les défis data les plus complexes.

« Chez Alten Maroc, deux choses ont accéléré mon évolution. D’abord, des projets exigeants qui m’ont poussé à me dépasser. Ensuite, un écosystème stimulant. Ici, on ne reste pas dans sa zone de confort »

« Rester à la pointe, ce n’est jamais acquis », résume-t-il en substance

Pour Mounaim, rester à la pointe n’est pas une option, mais une conviction. Dans un domaine en constante évolution, il allie veille technologique, apprentissage continu et transmission de savoir avec une énergie contagieuse.

Chaimae Lamrani : quand la technique apprend à piloter

Cheffe de projets chez ALTEN Maroc, Chaimae Lamrani a su transformer son héritage technique en un atout majeur pour piloter des équipes avec brio. Son parcours est celui d’une femme qui a osé passer de l’exécution à la stratégie, prouvant que la technique et le management ne sont pas deux mondes opposés, mais complémentaires.

« Au début de ma carrière, j’étais animée par la passion de résoudre des problèmes techniques complexes. Cette quête de solutions m’a apporté une satisfaction immense, mais avec le temps, j’ai compris que la technologie, aussi performante soit-elle, ne déploie tout son potentiel que si les équipes travaillent en harmonie », explique-t-elle.

Cette prise de conscience a marqué son évolution : de consultante experte, elle est devenue une Cheffe de projet visionnaire, capable de fédérer et d’insuffler une dynamique collective.

Son bagage technique reste son socle : il lui permet de comprendre les défis de ses équipes, d’anticiper les risques avant qu’ils ne deviennent des obstacles, et de dialoguer avec ses clients en tant qu’experte.

Mais ce qui fait sa force, c’est aussi sa capacité à allier rigueur technique et intelligence humaine.

« Devenir une cheffe de projet, c’est apprendre à écouter, à arbitrer, et à concilier des attentes parfois divergentes. C’est un rôle où l’on passe de la logique binaire à la gestion des nuances », confie-t-elle.

Mohammed Elmahdi Sbaii : du terrain à la stratégie, un leader qui comprend et inspire

Pour Mohammed Elmahdi Sbaii, la force d’ALTEN réside dans sa capacité à offrir un environnement où « les collaborateurs grandissent en osant et en apprenant », tout en faisant de l’entreprise un espace d’innovation collective.

Mohammed Elmahdi Sbaii a d’abord été consultant et c’est précisément cette expérience qui fait aujourd’hui la force et la légitimité de son leadership. Connaître les réalités du terrain, les défis quotidiens, les doutes et les ambitions des consultants lui permet d’accompagner ses équipes avec une empathie et une pertinence rare.

« Pour évoluer, trois éléments sont essentiels : l’apprentissage continu, bien sûr, mais pas seulement pour cocher une case sur un CV. Il s’agit de garder une longueur d’avance, de se challenger et de construire un parcours qui a du sens », souligne-t-il.

Aujourd’hui à la tête d’une équipe de 32 consultants, sa mission va bien au-delà du recrutement : il identifie les besoins en compétences, accompagne les évolutions individuelles et collectives, et aide chacun à définir une trajectoire professionnelle alignée avec ses aspirations. Pour lui, la progression ne se mesure pas seulement à l’accumulation de compétences techniques, mais aussi à la capacité à grandir, à oser et à s’adapter.

Sa conviction ? ALTEN Maroc est un terreau unique où les collaborateurs peuvent s’épanouir, à condition de cultiver un environnement où l’audace, l’apprentissage et l’innovation collective sont encouragés.

« Ici, on ne se contente pas de former des experts, on construit des parcours et on fédère des talents autour de projets ambitieux », explique-t-il.

Son approche : allier vision stratégique et proximité terrain, pour faire de chaque consultant un acteur clé de la réussite collective.

Trois trajectoires, une même dynamique :

Devenir référent technique, piloter des projets, accompagner des talents : trois parcours, une même ambition.

Chez ALTEN Maroc, l’évolution n’est pas une rupture, mais une continuité. L’expertise acquise hier devient le tremplin des responsabilités de demain. Ces histoires le prouvent : ici, on ne tourne pas le dos à son passé, on en fait une force.

ALTEN Maroc ne se contente pas de former des experts — elle cultive des leaders capables de repousser les limites de l’innovation tout en inspirant ceux qui les entourent.

Parce qu’au fond, le vrai progrès, c’est celui qui permet à chacun de s’épanouir… tout en faisant grandir les autres.

Découvrez les témoignages complets de Mounaim, Chaimae et Mohammed Elmahdi dans la vidéo ci-dessous.