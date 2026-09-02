Élections législatives : Mohamed Touimi Benjelloun (PAM) dépose sa candidature à Al Fida-Mers Sultan

Mohamed Touimi Benjelloun, tête de liste du Parti Authenticité et Modernité (PAM) dans la circonscription électorale d’Al Fida-Mers Sultan, a annoncé le dépôt de son dossier de candidature auprès des autorités territoriales, en vue des élections législatives prévues le 23 septembre 2026.

Touimi Benjelloun a indiqué avoir déposé son dossier hier, mardi, réaffirmant son engagement envers les habitants d’Al Fida-Mers Sultan à poursuivre une démarche fondée sur la proximité, l’écoute et le travail sérieux, une approche dont, selon lui, les habitants ont pu suivre et constater les résultats au cours des dernières années.

Il a ajouté que sa candidature vise à poursuivre la défense des préoccupations et des aspirations des habitants, ainsi qu’à assurer une représentation responsable et active, à la hauteur de la confiance que les habitants d’Al Fida-Mers Sultan accordent à leurs représentants au sein de l’institution législative.

Le ministre de l’Intérieur avait indiqué, dans un communiqué, que la période consacrée au dépôt des déclarations de candidature pour l’élection des membres de la Chambre des représentants a débuté à 8 heures le lundi 31 août et prendra fin à midi le mercredi 9 septembre 2026.