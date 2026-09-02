Législatives 2026 : plus de 1 000 candidatures déposées en deux jours

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La deuxième journée de la période consacrée au dépôt des candidatures pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, prévue le mercredi 23 septembre 2026, s’est poursuivie avec le dépôt des déclarations de candidature via la plateforme électronique dédiée à cet effet.

À la date de mardi soir, 1er septembre 2026, un total de 1 003 déclarations de candidature avaient été déposées par des candidates et candidats affiliés à différents partis politiques, couvrant l’ensemble des circonscriptions électorales locales et régionales établies dans les différentes régions du Royaume.