Abdellaltif Hammouchi reçoit l’ambassadeur du Japon à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi, a reçu, mercredi à Rabat, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Maroc, Nakata Masahiro.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la volonté du Maroc et du Japon de renforcer leur coopération commune en matière de sécurité et de diversifier les formes et les niveaux de leur partenariat sécuritaire, au service de la sécurité et de la stabilité des deux pays, indique un communiqué de la DGSN.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné plusieurs questions et dossiers d’intérêt commun, tout en passant en revue nombre de sujets d’actualité internationale et régionale en lien avec la sécurité des deux pays, précise la même source.

De même, les deux parties ont exprimé leur volonté de développer et de renforcer leur coopération et leur partenariat dans l’ensemble des domaines liés à la sécurité, poursuit-on.

Cette rencontre, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération sécuritaire et policière entre le Pôle DGSN-DGST d’une part, et les différents partenaires internationaux dans les pays frères et amis ainsi que des organisations internationales concernées, d’autre part, à même de rapprocher les points de vue et coordonner les efforts communs afin de faire face aux différentes menaces sécuritaires et aux défis liés aux risques de terrorisme et de criminalité organisée transfrontalière, conclut le communiqué.