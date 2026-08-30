Elections législatives 2026 : voici les détails du programme de l’Istiqlal

Le Parti de l’Istiqlal s’est engagé à mener des réformes touchant plusieurs secteurs vitaux qui affectent directement la vie quotidienne des citoyens, à travers un programme visant à restaurer la confiance dans les institutions, à garantir la dignité et la justice sociale et à renforcer la souveraineté nationale, autour de cinq grands axes et d’une charte dédiée à la jeunesse.

Dans son programme électoral pour les élections législatives de 2026, le parti accorde une grande importance à la préservation du système de valeurs et au renforcement de la cohésion familiale. Il propose, à cet effet, des politiques publiques intégrées dans les domaines des valeurs, de la culture, de l’éducation et des médias, ainsi que le renforcement de l’usage des langues arabe et amazighe.

Le parti prévoit une « loi » visant à protéger les jeunes générations contre les risques liés aux usages illicites des réseaux sociaux, avec notamment l’interdiction d’accès des moins de 15 ans aux plateformes de réseaux sociaux et aux jeux électroniques jugés dangereux.

Le parti promet par ailleurs d’accorder aux jeunes sur le point de se marier une aide financière pouvant atteindre 5.000 dirhams, ainsi que la création d’une allocation de lancement familial destinée aux jeunes à revenus faibles et moyens. Il propose également d’améliorer le système des aides financières directes et d’accompagner les familles dans leur sortie de la pauvreté grâce au financement de projets et d’activités génératrices de revenus. Il préconise en outre l’instauration d’un congé flexible et rémunéré pour la garde des enfants, ainsi que le renforcement des services de soins à domicile pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Le programme électoral du parti place également la lutte contre la corruption au cœur de ses engagements, sous le slogan : « Zéro tolérance pour la corruption et les conflits d’intérêts ». Il insiste sur la nécessité d’appliquer le principe liant responsabilité et reddition des comptes, à travers des contrats d’engagement définissant les objectifs, les délais et les modalités d’évaluation de la performance. Le parti appelle aussi à l’adoption d’une loi sur les conflits d’intérêts, au renforcement du mécanisme de déclaration de patrimoine et à la lutte contre l’enrichissement illicite. Il propose également de conditionner les aides publiques à des critères clairement définis, de transformer les autorisations et les avantages en cahiers des charges et d’adopter le principe selon lequel « le silence de l’administration vaut accord » dans des délais déterminés.

Le pouvoir d’achat des ménages et le renforcement de la classe moyenne occupent une place particulière dans le programme du parti. Celui-ci prévoit notamment la création de sociétés régionales chargées de l’achat, du stockage et de la distribution des produits agricoles et alimentaires, l’accélération de la réforme des caisses de retraite, ainsi que le soutien à l’entrepreneuriat féminin et au travail à distance.

Dans le domaine du logement, le parti s’engage à faciliter le financement du premier logement au profit des jeunes et de la classe moyenne, à travers la garantie des crédits, la réduction de l’apport initial, l’assouplissement des conditions de financement et l’allongement des durées de remboursement. Il propose également de simplifier les procédures d’urbanisme et de construction en milieu rural et d’élargir les aides au logement destinées à l’autoconstruction.

S’agissant des services publics, le parti place l’école et l’hôpital publics au cœur de son projet d’« État providence ». Il entend notamment garantir l’équité territoriale dans l’accès à l’éducation, réhabiliter les établissements scolaires dans les zones rurales, montagneuses et oasiennes, renforcer le transport scolaire et la connexion à Internet, ainsi que mettre en place un système d’alerte précoce pour lutter contre le décrochage scolaire.

S.L.