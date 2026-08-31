Bensaïd dépose sa candidature aux élections législatives dans la circonscription de Rabat-Océan

Mohamed Mehdi Bensaïd, membre de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité (PAM), a déposé, ce lundi matin au siège de la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra, sa candidature aux prochaines élections législatives dans la circonscription électorale de Rabat-Océan.

Outre son tête de liste, la liste comprend également Majid Khloua, militant au sein du parti depuis sa création et membre de son Conseil national, qui occupe également le poste de conseiller au sein du Conseil de l’arrondissement de Hassan.

Elle compte aussi Jad Zehrache, avocat âgé de 26 ans, cadre juridique du parti et membre de son Conseil national. Il exerce également les fonctions de vice-président de l’arrondissement de Yacoub Al Mansour.

Jawad El Guerrouani occupe la quatrième place sur la liste du PAM dans la circonscription de Rabat-Océan. Conseiller au sein du Conseil de l’arrondissement de Yacoub Al Mansour, il milite au sein du parti depuis plusieurs années.

Par ailleurs, Leïla Belgha a déposé la liste régionale du parti dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, après avoir été désignée tête de liste du PAM à l’échelle régionale.

Mohamed Mehdi Bensaïd ambitionne ainsi de poursuivre son travail au sein de la circonscription de Rabat-Océan et de maintenir son contact direct avec les citoyennes et les citoyens, en privilégiant une politique de proximité entamée dès 2015, lorsqu’il avait vécu sa première expérience électorale locale en intégrant le Conseil de l’arrondissement de Riyad-Agdal ainsi que le Conseil de la ville de Rabat.