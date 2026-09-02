L’acteur Omar Lotfi partage des images de sa Omra (PHOTOS)

L’artiste marocain Omar Lotfi a partagé, sur son compte officiel Instagram, des photos et des vidéos immortalisant l’accomplissement de la Omra dans les Lieux saints.

Ces publications témoignent d’un moment empreint de spiritualité, de recueillement et de sérénité, vécu par l’artiste loin des projecteurs et des objectifs.

La démarche a suscité de nombreuses réactions positives de la part de ses fans et de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Ces derniers lui ont adressé des messages accompagnés de prières et de vœux, lui souhaitant une Omra agréée, le pardon de ses péchés et un retour sain et sauf au Maroc.

Ces instants viennent s’ajouter aux différentes publications à travers lesquelles les célébrités marocaines partagent régulièrement avec leur public des moments plus personnels et spirituels, renforçant ainsi les liens de proximité et d’affection qui les unissent à leurs nombreux admirateurs.

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