Nizar Baraka : l’exode des jeunes vers Sebta révèle une « crise de confiance »

Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal et ministre de l’Équipement et de l’Eau, a appelé à adopter une approche globale pour faire face à ce qu’il a qualifié de « véritable crise de confiance » envers les institutions élues, l’action politique et syndicale ainsi que la société civile. Il estime que l’émigration collective enregistrée dans le pays au mois de juillet dernier constitue l’un des indicateurs de la difficulté de la situation actuelle.

Dans une intervention prononcée lors d’une rencontre de communication organisée ce samedi 29 août 2026 au siège central du Parti de l’Istiqlal à Rabat, consacrée à la présentation du programme électoral de la formation pour les élections législatives prévues le 23 septembre prochain, Baraka a insisté sur la nécessité de rendre les droits effectifs, de rompre avec la logique de l’injustice et de dépasser la « culture du coup à saisir », afin de contribuer à restaurer la confiance et à renforcer le sentiment patriotique et l’attachement à la patrie.

Baraka a expliqué que les départs massifs de jeunes vers Sebta enregistrés au mois de juillet dernier constituaient une illustration de la difficulté de la situation actuelle. Selon lui, ce phénomène traduit notamment une crise de confiance qui nécessite désormais une réponse différente.

En présence des candidates et candidats de son parti, le secrétaire général de l’Istiqlal a ajouté que « l’émigration massive de nos forces vives » confirme une nouvelle fois que la situation est difficile et appelle une nouvelle approche. Il a souligné que la réponse à ces problématiques ne pouvait se limiter à la création d’emplois ou à l’augmentation des salaires.

Baraka a ainsi défendu une « approche globale » fondée, selon ses termes, sur la nécessité de rendre les droits effectifs, de sortir de la « logique de l’injustice » et de dépasser ce qu’il a qualifié de « culture du coup à saisir ». Il a également insisté sur l’importance de renforcer la confiance dans le pays et de consolider le sentiment patriotique ainsi que l’attachement à la patrie.

Pour le responsable de l’Istiqlal, la résolution de la crise de confiance passe par des approches qui dépassent les seules réponses économiques et sociales, afin de reconstruire la relation entre le citoyen et les institutions et de renforcer le sentiment d’appartenance et de participation à la vie publique.

Ces déclarations ont été faites lors de la rencontre présidée par Baraka au siège central du parti à Rabat, consacrée à la présentation du programme électoral de l’Istiqlal, placé sous le slogan « Ma patrie, mon avenir », dans le cadre des préparatifs des élections législatives prévues le 23 septembre 2026.

S.L.